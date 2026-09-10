Visite guidée de l’église monolithe de Saint-Emilion, Le Doyenné – Office de Tourisme de Saint-Émilion, Saint-Émilion

Informations pratiques

Visite guidée de l’église monolithe de Saint-Emilion 19 et 20 septembre Le Doyenné – Office de Tourisme de Saint-Émilion Gironde

Visite en français (visite en anglais à 15h15 et en espagnol à 15h45 les 2 jours).Tarif :5 €. Gratuit pour les moins de 6 ans. De 1 à 40 personnes.

Photos interdites. Pour les personnes à mobilité réduite, merci de vous rapprocher de l’office de tourisme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:45:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:45:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

UN LIEU INCONTOURNABLE SE DÉVOILE À VOUS EN 30 MINUTES !

Creusée au début du XIIème siècle, l’église monolithe est un édifice religieux souterrain qui se révèle aux yeux du visiteur grâce à son clocher qui culmine à 68 mètres.

Malgré ses proportions impressionnantes (38m de long pour 12 m de haut), cette église souterraine se cache en effet aux yeux des visiteurs derrière un portail gothique, que seul votre guide pourra ouvrir.

Située en plein cœur de la cité, l’église monolithe rappelle l’activité religieuse de la ville au Moyen Age et intrigue par sa conception hors du commun.

Une étape à ne pas manquer lors de votre venue à Saint-Émilion !

LES PLUS :

Les portes de ce monument ne s’ouvriront qu’avec un guide.

Une traduction papier est disponible en plusieurs langues (allemand, anglais, espagnol) sur simple demande à l’accueil de l’Office de Tourisme avant le début de la visite.

Le Doyenné – Office de Tourisme de Saint-Émilion 15 Rue du Clocher, 33330 Saint-Émilion, France Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33557552828 https://www.saint-emilion-tourisme.com https://boutique.saint-emilion-tourisme.com/fr/categorie/journees-du-patrimoine Vers l’an 733, l’ermite Emilian, venu de Bretagne, rassembla autour de lui un nombre de disciples qui vécurent sous la règle de Saint-Augustin et creusèrent une église monolithe. A la fin du IXe siècle, les Normands ravagèrent ce premier monastère. En 1080, il est aux mains d’un laïc, Olivier, vicomte de Castillon. L’archevêque de Bordeaux engagea ce dernier à abandonner ses droits sur l’église et établit en ce lieu des chanoines qui devaient vivre cloîtrés. En 1110, les moines sont mis sous la règle de Saint-Benoît. L’église monolithe fut abandonnée et une première chapelle construite sur le haut du plateau. Au XIIe siècle, les moines édifièrent une église et des cloîtres, ainsi que des bâtiments conventuels comprenant magasins, celliers, salles d’hôtes, réfectoire, dortoir, cellules, le tout formant le doyenné. De cet important ensemble, seules les ailes sud et ouest sont les plus visibles, l’aile Est étant englobée dans des constructions récentes. Au XVe siècle, le bâtiment fut remonté et percé en façade de fenêtres à meneaux et à frontons triangulaires. Le bâtiment qui servait autrefois au logis de l’abbé, a été entièrement reconstruit au XVIIIe siècle. A l’intérieur, escalier en pierre dont la rampe en fer forgé date de 1744. Une porte à arc trilobé faisait communiquer le cloître et le réfectoire. Le mur Est contigü à la salle capitulaire présente des baies et portes romanes ouvrant sur cette salle. A son extrémité nord, une porte à fronton triangulaire encadrant un arc trilobé donnait accès à la collégiale. Le mur ouest séparait le cloître du logis de l’abbé.

UN LIEU INCONTOURNABLE SE DÉVOILE À VOUS EN 30 MINUTES !

© Office de Tourisme du Grand Saint-Emilionnais