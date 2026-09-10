Visite guidée : « Saint-Emilion d’hier et d’aujourd’hui », Le Doyenné – Office de Tourisme de Saint-Émilion, Saint-Émilion

Informations pratiques

Visite guidée : « Saint-Emilion d’hier et d’aujourd’hui » 19 et 20 septembre Le Doyenné – Office de Tourisme de Saint-Émilion Gironde

Tarif préférentiel. Réservation obligatoire. 30 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Et si vous découvriez Saint-Émilion autrement, en faisant dialoguer les images du passé avec la ville d’aujourd’hui ?

Au cours de cette visite d’1h30 au cœur de la cité, partez à la rencontre d’un patrimoine vivant, façonné par les siècles, mais aussi par les usages et les choix de celles et ceux qui l’ont préservé.

À travers des photographies anciennes présentées sur le parcours, observez les transformations de Saint-Émilion et découvrez comment ses monuments, ses rues et ses espaces ont été conservés, restaurés… et parfois réutilisés au fil du temps. Entre préservation, adaptation et nouveaux usages, découvrez les histoires parfois méconnues qui se cachent derrière les pierres de Saint-Émilion.

Une promenade pour regarder la cité autrement, comprendre son évolution et mesurer combien le patrimoine n’est pas seulement un héritage du passé, mais aussi un lieu de vie à transmettre et à réinventer.

Attention : cette visite n’inclue pas la découverte de l’église monolithe.

Le Doyenné – Office de Tourisme de Saint-Émilion 15 Rue du Clocher, 33330 Saint-Émilion, France Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33557552828 https://www.saint-emilion-tourisme.com [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.saint-emilion-tourisme.com/fr/categorie/journees-du-patrimoine »}] https://boutique.saint-emilion-tourisme.com/fr/categorie/journees-du-patrimoine Vers l’an 733, l’ermite Emilian, venu de Bretagne, rassembla autour de lui un nombre de disciples qui vécurent sous la règle de Saint-Augustin et creusèrent une église monolithe. A la fin du IXe siècle, les Normands ravagèrent ce premier monastère. En 1080, il est aux mains d’un laïc, Olivier, vicomte de Castillon. L’archevêque de Bordeaux engagea ce dernier à abandonner ses droits sur l’église et établit en ce lieu des chanoines qui devaient vivre cloîtrés. En 1110, les moines sont mis sous la règle de Saint-Benoît. L’église monolithe fut abandonnée et une première chapelle construite sur le haut du plateau. Au XIIe siècle, les moines édifièrent une église et des cloîtres, ainsi que des bâtiments conventuels comprenant magasins, celliers, salles d’hôtes, réfectoire, dortoir, cellules, le tout formant le doyenné. De cet important ensemble, seules les ailes sud et ouest sont les plus visibles, l’aile Est étant englobée dans des constructions récentes. Au XVe siècle, le bâtiment fut remonté et percé en façade de fenêtres à meneaux et à frontons triangulaires. Le bâtiment qui servait autrefois au logis de l’abbé, a été entièrement reconstruit au XVIIIe siècle. A l’intérieur, escalier en pierre dont la rampe en fer forgé date de 1744. Une porte à arc trilobé faisait communiquer le cloître et le réfectoire. Le mur Est contigü à la salle capitulaire présente des baies et portes romanes ouvrant sur cette salle. A son extrémité nord, une porte à fronton triangulaire encadrant un arc trilobé donnait accès à la collégiale. Le mur ouest séparait le cloître du logis de l’abbé.

Et si vous découvriez Saint-Émilion autrement, en faisant dialoguer les images du passé avec la ville d’aujourd’hui ?

©Guillaume Le Baude