Visite guidée de l’église Notre-Dame de Consolation au Raincy, Église Notre-Dame de Consolation, Le Raincy

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Notre-Dame de Consolation au Raincy 19 et 20 septembre Église Notre-Dame de Consolation Seine-Saint-Denis

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

L’église Notre-Dame de Consolation du Raincy est la première église au monde entièrement en béton armé. Oeuvre majeure de l’architecte Auguste Perret, elle a fêté ses cent ans le 18 juin 2023.

Classée Monument Historique dès 1966, elle est reconnue dans le monde entier comme un jalon emblématique de l’architecture du XXe siècle, sous le vocable de « la Sainte Chapelle du béton armé », ainsi nommé par Le Corbusier.

Au cours de cette visite, découvrez comment un architecte audacieux et novateur et des artistes de renom – Maurice Denis, Antoine Bourdelle et Marguerite Huré – ont réussi à bâtir un monument en seulement treize mois de chantier !

Votre guide vous expliquera comment Auguste Perret a su allier ses talents d’Architecte aux performances du béton armé pour concevoir un édifice religieux de grande ampleur malgré un budget particulièrement réduit.

Il vous présentera également le magnifique ensemble de vitraux de Marguerite Huré, qui ornent la totalité des murs de l’église et l’inondent de couleurs. Des commentaires particuliers porteront sur les dix verrières figuratives dessinées par Maurice Denis, dont celle qui commémore le départ des taxis de la Marne en direction de la bataille de l’Ourcq.

Ce sont des bénévoles de l’association RESTAURER Notre-Dame du Raincy qui vous feront partager leur passion à travers cette visite guidée.

Église Notre-Dame de Consolation 83 avenue de la Résistance 93340 Le Raincy Le Raincy 93340 Centre Seine-Saint-Denis Île-de-France RER E Le Raincy-Villemomble-Montfermeil

L’église Notre-Dame de Consolation du Raincy est la première église au monde entièrement en béton armé. Oeuvre majeure de l’architecte Auguste Perret, elle a fêté ses cent ans le 18 juin 2023.

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