Visite libre de l’église Notre-Dame de Consolation au Raincy, Église Notre-Dame de Consolation, Le Raincy

Informations pratiques

Visite libre de l’église Notre-Dame de Consolation au Raincy 19 et 20 septembre Église Notre-Dame de Consolation Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église Notre-Dame du Raincy est la première église au monde entièrement en béton armé. Œuvre majeure de l’architecte Auguste Perret, elle a fêté ses cent ans le 18 juin 2023.

Classée Monument Historique dès 1966, elle est reconnue dans le monde entier comme un jalon emblématique de l’architecture du XXe siècle, sous le vocable de « la Sainte Chapelle du béton armé », ainsi nommé par Le Corbusier.

Au cours de cette visite, découvrez l’oeuvre d’un architecte audacieux et novateur et des artistes de renom – Maurice Denis, Antoine Bourdelle et Marguerite Huré.

La restauration du clocher étant achevée depuis peu, l’édifice a fait peau neuve pour fêter son centenaire !

Vous serez accueillis par des bénévoles de l’association RESTAURER qui vous feront partager leur passion.

Église Notre-Dame de Consolation 83 avenue de la Résistance 93340 Le Raincy Le Raincy 93340 Centre Seine-Saint-Denis Île-de-France RER E Le Raincy-Villemomble-Montfermeil

L’église Notre-Dame du Raincy est la première église au monde entièrement en béton armé. Œuvre majeure de l’architecte Auguste Perret, elle a fêté ses cent ans le 18 juin 2023.

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