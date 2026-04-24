Perros-Guirec

Visite guidée de l’église Saint-Jacques

Place de l’église Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 15:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Une des plus anciennes églises du Trégor, édifiée dès le XIe siècle dont elle conserve des sculptures originales et uniques en Bretagne. Agrandie à plusieurs périodes, jusqu’au XXe siècle, elle illustre l’évolution architecturale religieuse et conserve un mobilier remarquable.

Visite guidée avec l’ARSSAT, d’une durée de 1h30, les mercredis du 8 juillet au 26 août à 15h. Gratuit, sans réservation, rdv devant le porche d’entrée de l’église. .

Place de l’église Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 23 21 15

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English :

L’événement Visite guidée de l’église Saint-Jacques Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme de Perros-Guirec