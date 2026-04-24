Visite guidée de l’église Saint-Jacques Perros-Guirec
Visite guidée de l’église Saint-Jacques Perros-Guirec mercredi 8 juillet 2026.
Perros-Guirec
Visite guidée de l’église Saint-Jacques
Place de l’église Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Une des plus anciennes églises du Trégor, édifiée dès le XIe siècle dont elle conserve des sculptures originales et uniques en Bretagne. Agrandie à plusieurs périodes, jusqu’au XXe siècle, elle illustre l’évolution architecturale religieuse et conserve un mobilier remarquable.
Visite guidée avec l’ARSSAT, d’une durée de 1h30, les mercredis du 8 juillet au 26 août à 15h. Gratuit, sans réservation, rdv devant le porche d’entrée de l’église. .
Place de l’église Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 23 21 15
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English :
L’événement Visite guidée de l’église Saint-Jacques Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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