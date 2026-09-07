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Visite guidée de l’église Saint Jean-Baptiste, Chemin du Souvenir français 62150 Houdain, Houdain

dimanche 20 septembre 2026 · Chemin du Souvenir français 62150 Houdain · Houdain

Visite guidée de l’église Saint Jean-Baptiste, Chemin du Souvenir français 62150 Houdain, Houdain

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chemin du Souvenir français 62150 Houdain
Adresse
Chemin du Souvenir français 62150 Houdain
Ville
62150 Houdain
Département
Pas-de-Calais

Visite guidée de l’église Saint Jean-Baptiste Dimanche 20 septembre, 15h00 Chemin du Souvenir français 62150 Houdain Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite commentée de l’église Saint Jean-Baptiste de Houdain.
L’église Saint-Jean-Baptiste de Houdain est un édifice historique remarquable perché sur une colline, connu pour son architecture, reconstruite à la fin du XVe siècle et sa célèbre légende locale.
Deux sessions programmées à 15h et 16h.

Chemin du Souvenir français 62150 Houdain Chemin du Souvenir français 62150 Houdain Houdain 62150 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Visite commentée de l’église Saint Jean-Baptiste de Houdain.

©commune de Houdain

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