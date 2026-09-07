Visite guidée de l’église Saint Jean-Baptiste, Chemin du Souvenir français 62150 Houdain, Houdain

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Saint Jean-Baptiste Dimanche 20 septembre, 15h00 Chemin du Souvenir français 62150 Houdain Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite commentée de l’église Saint Jean-Baptiste de Houdain.

L’église Saint-Jean-Baptiste de Houdain est un édifice historique remarquable perché sur une colline, connu pour son architecture, reconstruite à la fin du XVe siècle et sa célèbre légende locale.

Deux sessions programmées à 15h et 16h.

Chemin du Souvenir français 62150 Houdain Chemin du Souvenir français 62150 Houdain Houdain 62150 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Visite commentée de l’église Saint Jean-Baptiste de Houdain.

©commune de Houdain