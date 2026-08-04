Informations pratiques

Graignes-Mesnil-Angot

Visite guidée de l’église Saint-Martin

1 Rue de l’Église Graignes-Mesnil-Angot Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 15:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Evocation de l’histoire de l’église Saint-Martin du Mesnil-Angot, puis visite de l’intérieur et du cimetière où se trouvent plusieurs tombeaux remarquables dont celui d’un ancien maire, Auguste Angot et celui d’un ancien prêtre desservant la paroisse, Guy Brodin.

Durée 1h .

1 Rue de l’Église Graignes-Mesnil-Angot 50620 Manche Normandie +33 2 33 56 80 64

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English : Visite guidée de l’église Saint-Martin

L’événement Visite guidée de l’église Saint-Martin Graignes-Mesnil-Angot a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Saint-Lô