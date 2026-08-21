Visite guidée de l’église Saint-Maurice à Venoy, Église Saint-Maurice, Venoy

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Saint-Maurice à Venoy 19 et 20 septembre Église Saint-Maurice Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite de l’église Saint-Maurice de Venoy du XIIIe siècle, avec ses tableaux et ses statues, et exposition de photographies du patrimoine public et privé de la commune.

Visitge guidée du beffroi avec sa cloche.

Église Saint-Maurice Place de la Mairie 89290 VENOY Venoy 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0620912078 Église du XIIIe siècle avec ses tableaux et ses statues Parking

Accès partiel handicapés

Visite de l’église St Maurice de VENOY du 13 siècle, avec ses tableaux et ses statues, exposition de photos du patrimoine public et privé de la commune.

© Venoy Patrimoine