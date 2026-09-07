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Visite guidée de l’église Saint-Pierre de Berguette, église Saint-Pierre de Berguette, 62330 Isbergues, Isbergues

samedi 19 septembre 2026 · église Saint-Pierre de Berguette, 62330 Isbergues · Isbergues

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
église Saint-Pierre de Berguette, 62330 Isbergues
Adresse
Eglise Saint-Pierre de Berguette
Ville
62330 Isbergues
Département
Pas-de-Calais

Visite guidée de l’église Saint-Pierre de Berguette Samedi 19 septembre, 16h00 église Saint-Pierre de Berguette, 62330 Isbergues Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Église entièrement reconstruite au XIXe siècle, ainsi que ses abords.

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Eglise entièrement rfeconstruite au XIXe s et ses abords.

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