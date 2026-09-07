Visite guidée de l’église Saint-Pierre de Berguette, église Saint-Pierre de Berguette, 62330 Isbergues, Isbergues

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Saint-Pierre de Berguette Samedi 19 septembre, 16h00 église Saint-Pierre de Berguette, 62330 Isbergues Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Église entièrement reconstruite au XIXe siècle, ainsi que ses abords.

église Saint-Pierre de Berguette, 62330 Isbergues Eglise Saint-Pierre de Berguette Isbergues 62330 Berguette Pas-de-Calais Hauts-de-France église XIXe s parkings

Eglise entièrement rfeconstruite au XIXe s et ses abords.