Visite guidée église Sainte-Isbergue, église Sainte-Isbergue, 62330 Isbergues, Isbergues

Informations pratiques

Visite guidée église Sainte-Isbergue Dimanche 20 septembre, 17h00 église Sainte-Isbergue, 62330 Isbergues Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Eglise du XVe -XVIIIe siècle, architecture gothique flamboyant. Église de pèlerinage à Sainte-Isbergue.

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Eglise du XVe -XVIIIe siècle, architecture gothique flamboyant. Église de pèlerinage à Sainte-Isbergue.