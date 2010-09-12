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AGENDA · Genac-Bignac

Visite guidée de l’église Saint-Pierre de Genac Place de la Mairie Genac-Bignac

samedi 12 septembre 2026 · Place de la Mairie · Genac-Bignac

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Place de la Mairie
Adresse
Parking
Ville
16170 Genac-Bignac
Département
Charente
Tarif
2 2 2 Gratuit de 18 ans

Genac-Bignac

Visite guidée de l’église Saint-Pierre de Genac

Place de la Mairie Parking Genac-Bignac Charente

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Gratuit de 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 12:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Samedi 12 septembre à 10h
Visite guidée de l’église Saint-Pierre de Genac.
  .

Place de la Mairie Parking Genac-Bignac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 80 05  otdurouillacais@gmail.com

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English :

Saturday, September 12, 10:00 a.m.
Guided tour of Saint-Pierre Church in Genac.

L’événement Visite guidée de l’église Saint-Pierre de Genac Genac-Bignac a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme du Rouillacais

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