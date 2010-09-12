Visite guidée de l’église Saint-Pierre de Genac Place de la Mairie Genac-Bignac
samedi 12 septembre 2026 · Place de la Mairie · Genac-Bignac
Informations pratiques
Genac-Bignac
Visite guidée de l’église Saint-Pierre de Genac
Place de la Mairie Parking Genac-Bignac Charente
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Gratuit de 18 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 12:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Samedi 12 septembre à 10h
Visite guidée de l’église Saint-Pierre de Genac.
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Place de la Mairie Parking Genac-Bignac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 80 05 otdurouillacais@gmail.com
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English :
Saturday, September 12, 10:00 a.m.
Guided tour of Saint-Pierre Church in Genac.
L’événement Visite guidée de l’église Saint-Pierre de Genac Genac-Bignac a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme du Rouillacais