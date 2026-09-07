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Visite guidée de l’église Saint-Pierre – Saint-Paul à Saint-Pierre-lès-Nemours, Eglise Saint-Pierre- Saint-Paul, Chaintréauville

samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Pierre- Saint-Paul · Chaintréauville

Visite guidée de l’église Saint-Pierre – Saint-Paul à Saint-Pierre-lès-Nemours, Eglise Saint-Pierre- Saint-Paul, Chaintréauville

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Eglise Saint-Pierre- Saint-Paul
Adresse
Avenue Léopold Pelletier 77140 Saint-Pierre-lès-Nemours
Ville
77140 Chaintréauville
Département
Seine-et-Marne

Visite guidée de l’église Saint-Pierre – Saint-Paul à Saint-Pierre-lès-Nemours Samedi 19 septembre, 11h00 Eglise Saint-Pierre- Saint-Paul Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Visite guidée de l’église Saint-Pierre – Saint-Paul dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Eglise Saint-Pierre- Saint-Paul Avenue Léopold Pelletier 77140 Saint-Pierre-lès-Nemours Chaintréauville 77140 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « culture@spln.fr »}] L’église de Saint-Pierre-lès-Nemours daterait des 11e et 12e siècles.
Visite guidée de l’église Saint-Pierre – Saint-Paul dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

©Saint-Pierre-lès-Nemours

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