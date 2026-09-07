Visite guidée de l’église Saint-Pierre – Saint-Paul à Saint-Pierre-lès-Nemours, Eglise Saint-Pierre- Saint-Paul, Chaintréauville

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Saint-Pierre – Saint-Paul à Saint-Pierre-lès-Nemours Samedi 19 septembre, 11h00 Eglise Saint-Pierre- Saint-Paul Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Visite guidée de l’église Saint-Pierre – Saint-Paul dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Eglise Saint-Pierre- Saint-Paul Avenue Léopold Pelletier 77140 Saint-Pierre-lès-Nemours Chaintréauville 77140 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « culture@spln.fr »}] L’église de Saint-Pierre-lès-Nemours daterait des 11e et 12e siècles.

Visite guidée de l’église Saint-Pierre – Saint-Paul dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

©Saint-Pierre-lès-Nemours