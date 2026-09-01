Visite guidée de l’église Saint-Serge Saint-Vigor | Journées du Patrimoine Rue Raspail Colombelles

Informations pratiques

Colombelles

Visite guidée de l’église Saint-Serge Saint-Vigor | Journées du Patrimoine

Rue Raspail Eglise orthodoxe Saint-Serge Saint-Vigor Colombelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

L’église et le parc sont ouverts au public. Des membres de la paroisse accueillent les visiteurs et répondent à leurs questions.

L’église et le parc sont ouverts au public. Des membres de la paroisse accueillent les visiteurs et répondent à leurs questions. .

Rue Raspail Eglise orthodoxe Saint-Serge Saint-Vigor Colombelles 14460 Calvados Normandie

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English : Visite guidée de l’église Saint-Serge Saint-Vigor | Journées du Patrimoine

The church and the park are open to the public. Parishioners welcome visitors and answer their questions.

L’événement Visite guidée de l’église Saint-Serge Saint-Vigor | Journées du Patrimoine Colombelles a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer