Visite guidée de l’église Saint-Serge Saint-Vigor | Journées du Patrimoine Rue Raspail Colombelles
samedi 19 septembre 2026 · Rue Raspail · Colombelles
Informations pratiques
Colombelles
Visite guidée de l’église Saint-Serge Saint-Vigor | Journées du Patrimoine
Rue Raspail Eglise orthodoxe Saint-Serge Saint-Vigor Colombelles Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
L’église et le parc sont ouverts au public. Des membres de la paroisse accueillent les visiteurs et répondent à leurs questions.
L’église et le parc sont ouverts au public. Des membres de la paroisse accueillent les visiteurs et répondent à leurs questions. .
Rue Raspail Eglise orthodoxe Saint-Serge Saint-Vigor Colombelles 14460 Calvados Normandie
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English : Visite guidée de l’église Saint-Serge Saint-Vigor | Journées du Patrimoine
The church and the park are open to the public. Parishioners welcome visitors and answer their questions.
L’événement Visite guidée de l’église Saint-Serge Saint-Vigor | Journées du Patrimoine Colombelles a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer
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