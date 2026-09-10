Visite guidée de l’église Saint-Vincent, Église Saint-Vincent, Bagnères-de-Bigorre
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Vincent · Bagnères-de-Bigorre
Informations pratiques
Visite guidée de l’église Saint-Vincent Dimanche 20 septembre, 16h00 Église Saint-Vincent Hautes-Pyrénées
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Découvrez l’église en compagnie d’Yvette Barrans, qui vous en présentera l’histoire, l’architecture et les éléments remarquables.
Église Saint-Vincent Adour Ânes Pyrénées, Par de Arribarat, Lesponne, 65200 Bagnères-de-Bigorre, France Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie Sur le plan architectural et archéologique, il s’agit d’un monument de première importance pour la compréhension de l’architecture haut-pyrénéenne postérieure au milieu du XIVe siècle (disposition du clocher, du portail, des voûtes en pierre et en bois, des charpentes…). L’église primitive fut édifiée hors les murs au XIIIe siècle, sur l’emplacement d’édifices plus anciens déjà à vocation religieuse. Une première nef est élevée à l’emplacement actuel, suivie, au XIVe siècle, du clocher-mur. A la fin du XIVe siècle et au début du 15e, une nouvelle nef est commencée. A la fin du 15e – début XVIe siècle, les travaux reprennent. Le portail sud est réalisé de 1539 à 1557. A la fin du XVIIe siècle, d’importantes restaurations ont lieu après le tremblement de terre de 1560. La voûte en bois date de 1676. Importantes modifications au XIXe siècle (reconstruction du clocher-mur, de la flèche et de la galerie haute, ainsi que de deux chapelles sud). L’église se termine par une abside à sept pans.
Découvrez l’église en compagnie d’Yvette Barrans, qui vous en présentera l’histoire, l’architecture et les éléments remarquables.
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