Informations pratiques

Campôme

VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINTE-MARIE (OU NOTRE-DAME-DE-LA-NATIVITÉ)

Campôme Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez l’église de Campôme à travers un regard croisé mêlant histoire et art, grâce à une visite animée par une guide-conférencière et un professeur agrégé d’histoire géographie.

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Campôme 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 02 13

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English :

Discover the Church of Campôme through a perspective that blends history and art, thanks to a tour led by a tour guide and lecturer and a certified history and geography teacher.

L’événement VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINTE-MARIE (OU NOTRE-DAME-DE-LA-NATIVITÉ) Campôme a été mis à jour le 2026-08-18 par OTI CONFLENT CANIGO