VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINTE-MARIE (OU NOTRE-DAME-DE-LA-NATIVITÉ) Campôme
samedi 19 septembre 2026 · Campôme
Informations pratiques
Campôme
VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINTE-MARIE (OU NOTRE-DAME-DE-LA-NATIVITÉ)
Campôme Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 11:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez l’église de Campôme à travers un regard croisé mêlant histoire et art, grâce à une visite animée par une guide-conférencière et un professeur agrégé d’histoire géographie.
.
Campôme 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 02 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the Church of Campôme through a perspective that blends history and art, thanks to a tour led by a tour guide and lecturer and a certified history and geography teacher.
L’événement VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINTE-MARIE (OU NOTRE-DAME-DE-LA-NATIVITÉ) Campôme a été mis à jour le 2026-08-18 par OTI CONFLENT CANIGO
À voir aussi à Campôme (Pyrénées-Orientales)
- Exposition « Le rocher gravé de Fornols-Haut », Salle culturelle municipale Petite maison Dandine, Campôme 19 septembre 2026
- EXPOSITION LE ROCHER GRAVÉ DE FORNOLS-HAUT Campôme 19 septembre 2026
- Visite guidée de l’église Sainte-Marie (ou Notre Dame de la Nativité), Église Sainte-Marie de Campôme, Campôme 19 septembre 2026