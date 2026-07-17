Visite guidée de l’église Sainte-Osmanne, Église Sainte-Osmanne, Féricy

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Sainte-Osmanne Dimanche 20 septembre, 13h00 Église Sainte-Osmanne Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

Visite guidée, architecture, joyaux et vitraux de l’église.

Église Sainte-Osmanne 1 Rue de l’Eglise, 77133 Féricy, France Féricy 77133 Seine-et-Marne Île-de-France 0164238526 https://fericy.fr/leglise-sainte-osmanne L’église de Féricy doit son développement à sa réputation acquise au fil du temps : dépendant de la basilique de Saint-Denis, l’église reçut en 1405 les reliques de sainte Osmanne (un os de la tête et un fragment de ceinture) , princesse irlandaise du VIIe siècle convertie au christianisme. La présence d’une source aux vertus miraculeuses pour la fertilité ainsi que la proximité de la Cour de Fontainebleau suscitèrent de multiples pèlerinages et l’intervention de bienfaiteurs qui enrichirent l’édifice. Les reines Marie-Thérèse d’Autriche et Anne d’Autriche vinrent y prier au XVIIe siècle dans l’espoir d’enfanter. Parking.

Visite commentée

©paulalleyrat