Visite guidée de l’enclos paroissial de Saint Thomas, Office de tourisme du Pays de Landerneau Daoulas, Landerneau

dimanche 20 septembre 2026 · Office de tourisme du Pays de Landerneau Daoulas · Landerneau

Informations pratiques

Visite guidée de l’enclos paroissial de Saint Thomas Dimanche 20 septembre, 11h30 Office de tourisme du Pays de Landerneau Daoulas Finistère

Rendez-vous à l’office de tourisme pour le départ de visite / nombre de places limité à 30 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Venez découvrir ou redécouvrir pendant 1h, l’enclos paroissial de Saint-Thomas, avec son église, son ossuaire et sa place du même nom.

Office de tourisme du Pays de Landerneau Daoulas 16 place du Général de Gaulle 29800 Landerneau Landerneau 29800 Finistère Bretagne 02.98.85.13.09 https://www.tourisme-landerneau-daoulas.fr https://www.facebook.com/tourismelanderneaudaoulas/?locale=fr_FR Point d’information touristique Parking à proximité, quai de Léon

Venez découvrir ou redécouvrir l’enclos paroissial de Saint-Thomas

© Alexandre Lamoureux