Visite guidée de l’évêché, Évêché d’Autun, Autun
samedi 19 septembre 2026 · Évêché d'Autun · Autun
Informations pratiques
Visite guidée de l’évêché 19 et 20 septembre Évêché d’Autun Saône-et-Loire
Limité à 25 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:15:00+02:00
Découvrez l’histoire d’un site âgé de 1500 ans !
Plongez dans le passé en visitant ce site emblématique, témoin de quinze siècles d’histoire. Une immersion unique au cœur du patrimoine autunois !
Évêché d’Autun 1 place du cardinal Perraud 71400 Autun Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 54 21 60 [{« type »: « link », « value »: « https://www.autun-tourisme.com/billetterie/ »}] Siège de l’évêché d’Autun depuis le Moyen Âge, son architecture extérieure conserve des élévations de différentes périodes.
Plongez dans l’histoire d’un site âgé de 1500 ans
©Ville d’Autun
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