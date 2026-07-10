Visite guidée de l’évêché, Évêché d’Autun, Autun

Informations pratiques

Visite guidée de l’évêché 19 et 20 septembre Évêché d’Autun Saône-et-Loire

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:15:00+02:00

Découvrez l’histoire d’un site âgé de 1500 ans !

Plongez dans le passé en visitant ce site emblématique, témoin de quinze siècles d’histoire. Une immersion unique au cœur du patrimoine autunois !

Évêché d’Autun 1 place du cardinal Perraud 71400 Autun Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 54 21 60 [{« type »: « link », « value »: « https://www.autun-tourisme.com/billetterie/ »}] Siège de l’évêché d’Autun depuis le Moyen Âge, son architecture extérieure conserve des élévations de différentes périodes.

Plongez dans l’histoire d’un site âgé de 1500 ans

©Ville d’Autun