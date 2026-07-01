Informations pratiques

Combrit

Visite guidée de l’expo et conférence Rencontre avec Paul Bloas

Rue des Glénans Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Conférence suivie d’une visite guidée du peintre Paul Bloas qui expose ses toiles au Fort tout l’été. .

Rue des Glénans Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 94 40

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English :

L’événement Visite guidée de l’expo et conférence Rencontre avec Paul Bloas Combrit a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Destination Pays Bigouden