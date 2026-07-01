UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Combrit

Visite guidée de l’expo et conférence Rencontre avec Paul Bloas Combrit

mercredi 22 juillet 2026 · Combrit

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Adresse
Rue des Glénans
Ville
29120 Combrit
Département
Finistère
Tarif

Combrit

Visite guidée de l’expo et conférence Rencontre avec Paul Bloas

Rue des Glénans Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Conférence suivie d’une visite guidée du peintre Paul Bloas qui expose ses toiles au Fort tout l’été.   .

Rue des Glénans Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 94 40 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite guidée de l’expo et conférence Rencontre avec Paul Bloas Combrit a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Destination Pays Bigouden

À voir aussi à Combrit (Finistère)