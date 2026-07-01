AGENDA · Combrit
Visite guidée de l’expo et conférence Rencontre avec Paul Bloas Combrit
mercredi 22 juillet 2026 · Combrit
Informations pratiques
Combrit
Visite guidée de l’expo et conférence Rencontre avec Paul Bloas
Rue des Glénans Combrit Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Conférence suivie d’une visite guidée du peintre Paul Bloas qui expose ses toiles au Fort tout l’été. .
Rue des Glénans Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 94 40
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English :
L’événement Visite guidée de l’expo et conférence Rencontre avec Paul Bloas Combrit a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Destination Pays Bigouden
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