Visite guidée de l’exposition Archéologie Place du Colonel Laussedat Moulins
mardi 20 octobre 2026 · Place du Colonel Laussedat · Moulins
Informations pratiques
Moulins
Visite guidée de l’exposition Archéologie
Place du Colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins Allier
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 14:30:00
fin : 2026-10-20 16:00:00
Date(s) :
2026-10-20 2026-10-27 2026-12-29
Visite guidée et commentée de l’exposition Archéologie
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Place du Colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 48 47
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English :
Guided and narrated tour of the Archeology exhibition
L’événement Visite guidée de l’exposition Archéologie Moulins a été mis à jour le 2026-08-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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