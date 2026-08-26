Visite guidée de l’exposition Archéologie Place du Colonel Laussedat Moulins

Informations pratiques

Moulins

Visite guidée de l’exposition Archéologie

Place du Colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins Allier

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 14:30:00

fin : 2026-10-20 16:00:00

Date(s) :

2026-10-20 2026-10-27 2026-12-29

Visite guidée et commentée de l’exposition Archéologie

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Place du Colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 48 47

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English :

Guided and narrated tour of the Archeology exhibition

L’événement Visite guidée de l’exposition Archéologie Moulins a été mis à jour le 2026-08-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région