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AGENDA · Moulins

Visite guidée de l’exposition Archéologie Place du Colonel Laussedat Moulins

mardi 20 octobre 2026 · Place du Colonel Laussedat · Moulins

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Place du Colonel Laussedat
Adresse
Musée Anne de Beaujeu
Ville
03000 Moulins
Département
Allier
Tarif
7 7 7

Moulins

Visite guidée de l’exposition Archéologie

Place du Colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins Allier

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 14:30:00
fin : 2026-10-20 16:00:00

Date(s) :
2026-10-20 2026-10-27 2026-12-29

Visite guidée et commentée de l’exposition Archéologie
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Place du Colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 48 47 

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English :

Guided and narrated tour of the Archeology exhibition

L’événement Visite guidée de l’exposition Archéologie Moulins a été mis à jour le 2026-08-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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