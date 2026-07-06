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AGENDA · Moulins

Forum des associations Route de Montilly Moulins

samedi 5 septembre 2026 · Route de Montilly · Moulins

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Lieu
Route de Montilly
Adresse
Espace Villars
Ville
03000 Moulins
Département
Allier
Tarif

Moulins

Forum des associations

Route de Montilly Espace Villars Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-05

De nombreuses associations locales vous invitent à découvrir leurs activités, avec démonstrations, stands et animations pour toute la famille. Un rendez-vous à ne pas manquer.
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Route de Montilly Espace Villars Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 50 00  contact@ville-moulins.fr

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English :

Many local organizations invite you to %E0 discover their activities, with demonstrations, booths, and entertainment for the whole family. An event %E0 you won’t want to miss.

L’événement Forum des associations Moulins a été mis à jour le 2026-07-06 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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