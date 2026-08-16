Les Cultissimes Road Trip Cinéma CGR Moulins Moulins

Informations pratiques

Moulins

Les Cultissimes Road Trip

Cinéma CGR Moulins 16 rue Marcellin Desboutins Moulins Allier

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

15-25

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 20:00:00

fin : 2026-08-20 22:48:00

Date(s) :

2026-08-20

Chaque mois, nous faisons voter notre public sur un thème précis afin de choisir entre trois films.

Pour AOUT, le thème est ROAD TRIP découvrez ou redécouvrez INTO THE WILD



Un moment convivial aura lieu à l’issue de la projection.

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Cinéma CGR Moulins 16 rue Marcellin Desboutins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 58 50 cgr.moulins@cgrcinemas.fr

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English :

Every month, we ask our audience to vote on a specific theme to choose between three films.

For AUGUST, the theme is ROAD TRIP: discover or rediscover *Into the Wild*



A social gathering will take place after the screening.

L’événement Les Cultissimes Road Trip Moulins a été mis à jour le 2026-08-12 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région