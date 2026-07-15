Concert Clitosaurus (rock) Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive Moulins
vendredi 21 août 2026 · Oliv' & Tomme, épicerie apéritive · Moulins
Informations pratiques
Moulins
Concert Clitosaurus (rock)
Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive 10 place de l’Hôtel de Ville Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Clitosaurus pratique un rock vulvastique spontané, jouissif et poilu, qui embrasse l’Alt-Rock des 90’s, le Post Punk, le Garage, tout en matant la New Wave et tout le mouvement Riot Grrrl Coup de pied dans les cou……du patriarcat,
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Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive 10 place de l’Hôtel de Ville Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 12 74 oliv.et.tomme@gmail.com
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English :
Clitosaurus plays spontaneous, exhilarating, and hairy vulvastic rock that draws on ’90s alt-rock, post-punk, and garage rock, while paying homage to new wave and the entire Riot Grrrl movement—a kick in the ass to patriarchy,
L’événement Concert Clitosaurus (rock) Moulins a été mis à jour le 2026-07-15 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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