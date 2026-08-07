Le France fait son show concert de Label Soirée Brasserie Le France Moulins
dimanche 16 août 2026 · Brasserie Le France · Moulins
Informations pratiques
Moulins
Le France fait son show concert de Label Soirée
Brasserie Le France 41 place d’Allier Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 18:30:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Au FRANCE, chaque dimanche dès 18h30, la terrasse s’anime, les verres se lèvent et la musique live prend le relais.
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Brasserie Le France 41 place d’Allier Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 00 26 brasserielefrance03@gmail.com
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English :
At FRANCE, every Sunday starting at 6:30 p.m., the terrace comes alive, glasses are raised, and live music takes over.
L’événement Le France fait son show concert de Label Soirée Moulins a été mis à jour le 2026-08-03 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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