Le France fait son show concert de Label Soirée Brasserie Le France Moulins

Informations pratiques

Moulins

Le France fait son show concert de Label Soirée

Brasserie Le France 41 place d’Allier Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 18:30:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Au FRANCE, chaque dimanche dès 18h30, la terrasse s’anime, les verres se lèvent et la musique live prend le relais.

.

Brasserie Le France 41 place d’Allier Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 00 26 brasserielefrance03@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At FRANCE, every Sunday starting at 6:30 p.m., the terrace comes alive, glasses are raised, and live music takes over.

L’événement Le France fait son show concert de Label Soirée Moulins a été mis à jour le 2026-08-03 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région