Théâtres de Bourbon Incendies (Mouawad) Hôtel de Rougé Moulins

Moulins

Théâtres de Bourbon Incendies (Mouawad)

Hôtel de Rougé 38 rue de Paris Moulins Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 20:30:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Incendies Durée 1h30 À partir de 15 ans

À la mort de leur mère, Jeanne et Simon partent chercher un père cru mort et un frère inconnu. Un voyage au cœur d’un pays en guerre, vers des révélations bouleversantes.

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Hôtel de Rougé 38 rue de Paris Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 06 02 46 theatresdebourbon@yahoo.com

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English :

Incendies Duration 1h30 ? Ages 15 and up

After the death of their mother, Jeanne and Simon set off to find a father they believe to be dead and an unknown brother. A journey to the heart of a country at war, leading to shocking revelations.

L’événement Théâtres de Bourbon Incendies (Mouawad) Moulins a été mis à jour le 2026-06-09 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région