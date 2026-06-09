Théâtres de Bourbon Incendies (Mouawad) Hôtel de Rougé Moulins
Théâtres de Bourbon Incendies (Mouawad) Hôtel de Rougé Moulins lundi 10 août 2026.
Moulins
Théâtres de Bourbon Incendies (Mouawad)
Hôtel de Rougé 38 rue de Paris Moulins Allier
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 20:30:00
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Incendies Durée 1h30 À partir de 15 ans
À la mort de leur mère, Jeanne et Simon partent chercher un père cru mort et un frère inconnu. Un voyage au cœur d’un pays en guerre, vers des révélations bouleversantes.
.
Hôtel de Rougé 38 rue de Paris Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 06 02 46 theatresdebourbon@yahoo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Incendies Duration 1h30 ? Ages 15 and up
After the death of their mother, Jeanne and Simon set off to find a father they believe to be dead and an unknown brother. A journey to the heart of a country at war, leading to shocking revelations.
L’événement Théâtres de Bourbon Incendies (Mouawad) Moulins a été mis à jour le 2026-06-09 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
À voir aussi à Moulins (Allier)
- Brocante EURL Saint Paul Saint Michel Maison diocésaine Moulins 14 juin 2026
- Repas à l’aveugle Moulins 14 juin 2026
- Rencontres franco-québécoise de la flûte traversière École de musique de Moulins Communauté Moulins 14 juin 2026
- Central de quoi ce massif Conférence théâtrale musicalisée Salle des Chartreux Moulins 14 juin 2026
- Mithra le dieu sans évangile histoire, archéologie et diffusion d’un culte à mystère ? Place Maréchal de Tassigny Moulins 19 juin 2026