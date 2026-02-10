Brunch au CNCS à Moulins ! Quartier Villars Route de Montilly Moulins

Brunch au CNCS à Moulins !

Quartier Villars Route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins Allier

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Brunch + entrée au musée (visite guidée incluse)

Début : 2026-03-01 11:00:00

fin : 2026-04-12 14:00:00

2026-03-01 2026-03-22 2026-04-12

Brunch à Moulins Réservez vos dimanches gourmands au CNCS !

Le musée vous ouvre ses portes pour une expérience gourmande et conviviale avec ses dimanches brunchs au CNCS, organisés au Café Brasserie.

Quartier Villars Route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 76 20 accueil@cncs.fr

Brunch in Moulins? Book your gourmet Sundays at the CNCS!

The museum opens its doors to you for a gourmet and convivial experience with its Sunday brunches at the CNCS, organized at the Café Brasserie.

