Apéro-Quiz Bourbonnais Bourbonnais ! Moulins
Apéro-Quiz Bourbonnais Bourbonnais ! Moulins jeudi 23 juillet 2026.
Moulins
Apéro-Quiz Bourbonnais
Bourbonnais ! 65 rue d’Allier Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:30:00
fin : 2026-07-23 21:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Et vous, connaissez-vous vraiment le Bourbonnais ? Venez tester vos connaissances lors de notre apéro quiz : un moment convivial, ludique et plein de surprises autour de questions sur le territoire !
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Bourbonnais ! 65 rue d’Allier Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact@allier-bourbonnais.fr
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English : Apéro-Quiz Bourbonnais
How about you—do you really know the Bourbonnais region? Come test your knowledge at our happy hour quiz: a fun, friendly event full of surprises, featuring questions about the area!
L’événement Apéro-Quiz Bourbonnais Moulins a été mis à jour le 2026-06-13 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ
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