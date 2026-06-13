Apéro-Quiz Bourbonnais Bourbonnais ! Moulins

Moulins

Apéro-Quiz Bourbonnais

Bourbonnais ! 65 rue d’Allier Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:30:00

fin : 2026-07-23 21:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Et vous, connaissez-vous vraiment le Bourbonnais ? Venez tester vos connaissances lors de notre apéro quiz : un moment convivial, ludique et plein de surprises autour de questions sur le territoire !

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Bourbonnais ! 65 rue d’Allier Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact@allier-bourbonnais.fr

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English : Apéro-Quiz Bourbonnais

How about you—do you really know the Bourbonnais region? Come test your knowledge at our happy hour quiz: a fun, friendly event full of surprises, featuring questions about the area!

L’événement Apéro-Quiz Bourbonnais Moulins a été mis à jour le 2026-06-13 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ