Passage du Tour de France Moulins
Passage du Tour de France Moulins mercredi 15 juillet 2026.
Moulins
Passage du Tour de France
Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Parcours de la 11e étape entre Vichy et Nevers.
.
Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Route of the 11th stage between Vichy and Nevers.
L’événement Passage du Tour de France Moulins a été mis à jour le 2026-06-15 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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