Passage du Tour de France Moulins mercredi 15 juillet 2026.

Moulins

Passage du Tour de France

Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Parcours de la 11e étape entre Vichy et Nevers.

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Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Route of the 11th stage between Vichy and Nevers.

L’événement Passage du Tour de France Moulins a été mis à jour le 2026-06-15 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région