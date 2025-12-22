Salon Bien-être et Voyance Mercure Moulins Centre Hôtel de Paris Moulins

Salon Bien-être et Voyance

Mercure Moulins Centre Hôtel de Paris 21 rue de Paris Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-12 19:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Salon bien-être et voyance Hosiope.

25 exposants

.

Mercure Moulins Centre Hôtel de Paris 21 rue de Paris Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes schoeffer.corinne@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hosiope well-being and clairvoyance show.

25 exhibitors

L’événement Salon Bien-être et Voyance Moulins a été mis à jour le 2025-12-22 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région