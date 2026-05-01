Conférence Oublier les soucis de mémoire Salle des fêtes Moulins

Moulins

Conférence Oublier les soucis de mémoire

Salle des fêtes Salle 4 -place du maréchal de Lattre de Tassigny Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 14:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Par le médecin gériatre au Centre Mutualiste de consultation Mémoire de Saint Etienne.

.

Salle des fêtes Salle 4 -place du maréchal de Lattre de Tassigny Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 10 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

By the geriatrician at the Centre Mutualiste de Consultation Mémoire in Saint Etienne.

L’événement Conférence Oublier les soucis de mémoire Moulins a été mis à jour le 2026-05-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région