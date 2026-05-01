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Conférence Oublier les soucis de mémoire Salle des fêtes Moulins

Conférence Oublier les soucis de mémoire Salle des fêtes Moulins vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Salle 4 -place du maréchal de Lattre de Tassigny

Ville : 03000 Moulins

Département : Allier

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Moulins

Conférence Oublier les soucis de mémoire

Salle des fêtes Salle 4 -place du maréchal de Lattre de Tassigny Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 14:00:00
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

Par le médecin gériatre au Centre Mutualiste de consultation Mémoire de Saint Etienne.
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Salle des fêtes Salle 4 -place du maréchal de Lattre de Tassigny Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 10 88 

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English :

By the geriatrician at the Centre Mutualiste de Consultation Mémoire in Saint Etienne.

L’événement Conférence Oublier les soucis de mémoire Moulins a été mis à jour le 2026-05-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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