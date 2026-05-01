Conférence Oublier les soucis de mémoire Salle des fêtes Moulins
Conférence Oublier les soucis de mémoire Salle des fêtes Moulins vendredi 22 mai 2026.
Moulins
Conférence Oublier les soucis de mémoire
Salle des fêtes Salle 4 -place du maréchal de Lattre de Tassigny Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 14:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Par le médecin gériatre au Centre Mutualiste de consultation Mémoire de Saint Etienne.
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Salle des fêtes Salle 4 -place du maréchal de Lattre de Tassigny Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 10 88
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English :
By the geriatrician at the Centre Mutualiste de Consultation Mémoire in Saint Etienne.
L’événement Conférence Oublier les soucis de mémoire Moulins a été mis à jour le 2026-05-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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