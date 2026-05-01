Conférence UPAM sur le bâtiment du Centre national du costume et de la scène Salle des fêtes Moulins
Conférence UPAM sur le bâtiment du Centre national du costume et de la scène Salle des fêtes Moulins mardi 19 mai 2026.
Moulins
Conférence UPAM sur le bâtiment du Centre national du costume et de la scène
Salle des fêtes Place du maréchal de Lattre de Tassigny Moulins Allier
Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 18:30:00
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
Découvrez l’histoire de la caserne de cavalerie du XVIIIe siècle, sa naissance et son âge d’or. Une conférence animée par Madame Laubignat Stéphanie.
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Salle des fêtes Place du maréchal de Lattre de Tassigny Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 23 52 upam.moulins@gmail.com
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English :
Discover the history of the 18th-century cavalry barracks, its birth and golden age. Hosted by Stéphanie Laubignat.
L’événement Conférence UPAM sur le bâtiment du Centre national du costume et de la scène Moulins a été mis à jour le 2026-05-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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