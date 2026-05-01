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Conférence UPAM sur le bâtiment du Centre national du costume et de la scène Salle des fêtes Moulins

Conférence UPAM sur le bâtiment du Centre national du costume et de la scène Salle des fêtes Moulins mardi 19 mai 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Place du maréchal de Lattre de Tassigny

Ville : 03000 Moulins

Département : Allier

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : mardi 19 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 3.5 3.5 3.5

Moulins

Conférence UPAM sur le bâtiment du Centre national du costume et de la scène

Salle des fêtes Place du maréchal de Lattre de Tassigny Moulins Allier

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 18:30:00
fin : 2026-05-19

Date(s) :
2026-05-19

Découvrez l’histoire de la caserne de cavalerie du XVIIIe siècle, sa naissance et son âge d’or. Une conférence animée par Madame Laubignat Stéphanie.
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Salle des fêtes Place du maréchal de Lattre de Tassigny Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 23 52  upam.moulins@gmail.com

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English :

Discover the history of the 18th-century cavalry barracks, its birth and golden age. Hosted by Stéphanie Laubignat.

L’événement Conférence UPAM sur le bâtiment du Centre national du costume et de la scène Moulins a été mis à jour le 2026-05-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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