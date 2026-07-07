Guinguette géante au Bouillon Le Bouillon Moulins Moulins

Informations pratiques

Moulins

Guinguette géante au Bouillon

Le Bouillon Moulins 34 cours Jean Jaurès Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 12:00:00

fin : 2026-07-15 16:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Pour le passage du tour de France le Bouillon Moulins transforme sa terasse en guinguette.

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Le Bouillon Moulins 34 cours Jean Jaurès Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 99 98 contact@auvergne-prestige.fr

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English :

To celebrate the Tour de France passing through, Le Bouillon Moulins is transforming its terrace into an open-air café.

L’événement Guinguette géante au Bouillon Moulins a été mis à jour le 2026-07-02 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région