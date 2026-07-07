Guinguette géante au Bouillon Le Bouillon Moulins Moulins
mercredi 15 juillet 2026 · Le Bouillon Moulins · Moulins
Informations pratiques
Moulins
Guinguette géante au Bouillon
Le Bouillon Moulins 34 cours Jean Jaurès Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 12:00:00
fin : 2026-07-15 16:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Pour le passage du tour de France le Bouillon Moulins transforme sa terasse en guinguette.
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Le Bouillon Moulins 34 cours Jean Jaurès Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 99 98 contact@auvergne-prestige.fr
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English :
To celebrate the Tour de France passing through, Le Bouillon Moulins is transforming its terrace into an open-air café.
L’événement Guinguette géante au Bouillon Moulins a été mis à jour le 2026-07-02 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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