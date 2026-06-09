Théâtres de Bourbon La Périchole (Offenbach) Hôtel de Rougé Moulins

Informations pratiques

Moulins

Théâtres de Bourbon La Périchole (Offenbach)

Hôtel de Rougé 38 rue de Paris Moulins Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 20:30:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

La Périchole Durée 1h30 À partir de 12 ans

À Lima au XVIIIe siècle, deux chanteurs miséreux se moquent du vice-roi phallocrate. Sous la légèreté d’Offenbach, une satire féministe et politique toujours d’actualité.

.

Hôtel de Rougé 38 rue de Paris Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 06 02 46 theatresdebourbon@yahoo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Périchole Duration 1h30 ? From age 12

In 18th-century Lima, two impoverished singers mock the phallocratic viceroy. Offenbach’s light-hearted feminist and political satire is still relevant today.

L’événement Théâtres de Bourbon La Périchole (Offenbach) Moulins a été mis à jour le 2026-06-09 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région