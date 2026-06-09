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AGENDA · Moulins

Théâtres de Bourbon La Périchole (Offenbach) Hôtel de Rougé Moulins

mercredi 5 août 2026 · Hôtel de Rougé · Moulins

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Hôtel de Rougé
Adresse
38 rue de Paris
Ville
03000 Moulins
Département
Allier
Tarif
20 20 20

Moulins

Théâtres de Bourbon La Périchole (Offenbach)

Hôtel de Rougé 38 rue de Paris Moulins Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:30:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

La Périchole Durée 1h30 À partir de 12 ans
À Lima au XVIIIe siècle, deux chanteurs miséreux se moquent du vice-roi phallocrate. Sous la légèreté d’Offenbach, une satire féministe et politique toujours d’actualité.
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Hôtel de Rougé 38 rue de Paris Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 06 02 46  theatresdebourbon@yahoo.com

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English :

La Périchole Duration 1h30 ? From age 12
In 18th-century Lima, two impoverished singers mock the phallocratic viceroy. Offenbach’s light-hearted feminist and political satire is still relevant today.

L’événement Théâtres de Bourbon La Périchole (Offenbach) Moulins a été mis à jour le 2026-06-09 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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