Les Vipères sont de retour chez Oliv’ & Tomme ! Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive Moulins
samedi 1 août 2026 · Oliv' & Tomme, épicerie apéritive · Moulins
Informations pratiques
Moulins
Les Vipères sont de retour chez Oliv’ & Tomme !
Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive 10 place de l’Hôtel de Ville Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:00:00
fin : 2026-08-01 23:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Le trio moulinois est de retour chez Oliv’ & Tomme, pour notre plus grand bonheur !
.
Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive 10 place de l’Hôtel de Ville Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 12 74 oliv.et.tomme@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The trio from Moulins is back at Oliv’ & Tomme—much to our delight!
L’événement Les Vipères sont de retour chez Oliv’ & Tomme ! Moulins a été mis à jour le 2026-06-24 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
À voir aussi à Moulins (Allier)
- Oh Verre du Jardin ! Place du Colonel Laussedat Moulins 3 juillet 2026
- Du Yoga tout l’été ! Salle d’expositions Moulins 3 juillet 2026
- Bourbonnais ! aux couleurs de l’été Bourbonnais ! Moulins 3 juillet 2026
- Barbecue Américano-Bourbonnais Bourbonnais ! Moulins 3 juillet 2026
- Course des garçons de café Moulins 4 juillet 2026