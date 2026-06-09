Théâtres de Bourbon L’éducation de Rita Hötel de Rougé Moulins
Théâtres de Bourbon L’éducation de Rita Hötel de Rougé Moulins jeudi 6 août 2026.
Moulins
Théâtres de Bourbon L’éducation de Rita
Hötel de Rougé 38 rue de Paris Moulins Allier
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:30:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
L’Education de Rita Durée 1h30 À partir de 13 ans
Rita, coiffeuse curieuse, débarque comme une tornade chez Frank, prof désabusé. Entre deux mondes, une collision drôle et humaine sur le pouvoir — et les pièges — de la culture.
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Hötel de Rougé 38 rue de Paris Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 06 02 46 theatresdebourbon@yahoo.com
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English :
L’Education de Rita Duration 1h30 ? From age 13
Rita, a curious hairdresser, arrives like a tornado at the home of Frank, a disillusioned teacher. Between two worlds, a funny and human collision about the power and pitfalls of culture.
L’événement Théâtres de Bourbon L’éducation de Rita Moulins a été mis à jour le 2026-06-09 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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