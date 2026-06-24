Guinguette Bourbonnaise Bourbonnais ! Moulins
Guinguette Bourbonnaise Bourbonnais ! Moulins jeudi 6 août 2026.
Moulins
Guinguette Bourbonnaise
Bourbonnais ! 65 rue d’Allier Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:30:00
fin : 2026-08-06 21:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Vous ne savez pas quoi faire après le travail ? Venez partager un moment convivial dans une ambiance guinguette ! Entre amis, en famille ou entre collègues, profitez d’un instant chaleureux dans un lieu patrimonial emblématique de la ville.
.
Bourbonnais ! 65 rue d’Allier Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact@allier-bourbonnais.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Guinguette Bourbonnaise
Not sure what to do after work? Come enjoy a friendly get-together in a casual, open-air café atmosphere! Whether with friends, family, or coworkers, enjoy a warm and welcoming moment at one of the city’s most iconic historic landmarks.
L’événement Guinguette Bourbonnaise Moulins a été mis à jour le 2026-06-24 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ
À voir aussi à Moulins (Allier)
- Concert Yann Muller Hippodrome Moulins 29 juin 2026
- Bourbonnais ! aux couleurs de l’été Bourbonnais ! Moulins 3 juillet 2026
- Barbecue Américano-Bourbonnais Bourbonnais ! Moulins 3 juillet 2026
- Course des garçons de café Moulins 4 juillet 2026
- 30 ans ! La Madeleine Moulins rive gauche Moulins 4 juillet 2026