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Guinguette Bourbonnaise Bourbonnais ! Moulins

Guinguette Bourbonnaise Bourbonnais ! Moulins jeudi 6 août 2026.

Lieu
Bourbonnais !
Adresse
65 rue d'Allier
Ville
03000 Moulins
Département
Allier
Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
18:30:00
Tarif

Moulins

Guinguette Bourbonnaise

Bourbonnais ! 65 rue d’Allier Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:30:00
fin : 2026-08-06 21:00:00

Date(s) :
2026-08-06

Vous ne savez pas quoi faire après le travail ? Venez partager un moment convivial dans une ambiance guinguette ! Entre amis, en famille ou entre collègues, profitez d’un instant chaleureux dans un lieu patrimonial emblématique de la ville.
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Bourbonnais ! 65 rue d’Allier Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   contact@allier-bourbonnais.fr

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English : Guinguette Bourbonnaise

Not sure what to do after work? Come enjoy a friendly get-together in a casual, open-air café atmosphere! Whether with friends, family, or coworkers, enjoy a warm and welcoming moment at one of the city’s most iconic historic landmarks.

L’événement Guinguette Bourbonnaise Moulins a été mis à jour le 2026-06-24 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ

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