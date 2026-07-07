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AGENDA · Moulins

Festival d’Orgues Variations Moulins

mercredi 22 juillet 2026 · Moulins

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
12:15:00
Adresse
Cathédrale de Moulins
Ville
03000 Moulins
Département
Allier
Tarif

Moulins

Festival d’Orgues Variations

Cathédrale de Moulins Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 12:15:00
fin : 2026-07-26 13:15:00

Date(s) :
2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-08-19 2026-09-06 2026-10-04

Les orgues résonneront à la Cathédrale de Moulins, avec une programmation riche et variée.
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Cathédrale de Moulins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 08 72 06  droyalexis@gmail.com

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English :

The organs will ring out at Moulins Cathedral, featuring a rich and varied program.

L’événement Festival d’Orgues Variations Moulins a été mis à jour le 2026-07-02 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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