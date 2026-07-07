Festival d’Orgues Variations Moulins
mercredi 22 juillet 2026 · Moulins
Informations pratiques
Moulins
Festival d’Orgues Variations
Cathédrale de Moulins Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 12:15:00
fin : 2026-07-26 13:15:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-08-19 2026-09-06 2026-10-04
Les orgues résonneront à la Cathédrale de Moulins, avec une programmation riche et variée.
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Cathédrale de Moulins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 08 72 06 droyalexis@gmail.com
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English :
The organs will ring out at Moulins Cathedral, featuring a rich and varied program.
L’événement Festival d’Orgues Variations Moulins a été mis à jour le 2026-07-02 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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