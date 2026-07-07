Informations pratiques

Moulins

Festival d’Orgues Variations

Cathédrale de Moulins Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 12:15:00

fin : 2026-07-26 13:15:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-08-19 2026-09-06 2026-10-04

Les orgues résonneront à la Cathédrale de Moulins, avec une programmation riche et variée.

.

Cathédrale de Moulins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 08 72 06 droyalexis@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The organs will ring out at Moulins Cathedral, featuring a rich and varied program.

L’événement Festival d’Orgues Variations Moulins a été mis à jour le 2026-07-02 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région