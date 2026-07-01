Kill Bill The Whole Bloody Affair Cinéma CGR Moulins Moulins

Informations pratiques

Moulins

Kill Bill The Whole Bloody Affair

Cinéma CGR Moulins 16 rue Marcellin Desboutins Moulins Allier

Tarif : 7.9 – 7.9 – 7.9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 17:45:00

fin : 2026-07-24 22:40:00

Date(s) :

2026-07-24

Comment rater l’occasion de découvrir un classique du réalisateur Quentin TARANTINO au cinéma dans une nouvelle version incluant les 2 films en 1 seul ?

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Cinéma CGR Moulins 16 rue Marcellin Desboutins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 58 50 cgr.moulins@cgrcinemas.fr

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English :

How could you miss the chance to see a classic by director Quentin Tarantino in theaters in a new version that combines both films into one?

L’événement Kill Bill The Whole Bloody Affair Moulins a été mis à jour le 2026-07-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région