Kill Bill The Whole Bloody Affair Cinéma CGR Moulins Moulins
vendredi 24 juillet 2026 · Cinéma CGR Moulins · Moulins
Informations pratiques
Moulins
Kill Bill The Whole Bloody Affair
Cinéma CGR Moulins 16 rue Marcellin Desboutins Moulins Allier
Tarif : 7.9 – 7.9 – 7.9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 17:45:00
fin : 2026-07-24 22:40:00
Date(s) :
2026-07-24
Comment rater l’occasion de découvrir un classique du réalisateur Quentin TARANTINO au cinéma dans une nouvelle version incluant les 2 films en 1 seul ?
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Cinéma CGR Moulins 16 rue Marcellin Desboutins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 58 50 cgr.moulins@cgrcinemas.fr
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English :
How could you miss the chance to see a classic by director Quentin Tarantino in theaters in a new version that combines both films into one?
L’événement Kill Bill The Whole Bloody Affair Moulins a été mis à jour le 2026-07-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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