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AGENDA · Moulins

Kill Bill The Whole Bloody Affair Cinéma CGR Moulins Moulins

vendredi 24 juillet 2026 · Cinéma CGR Moulins · Moulins

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
17:45:00
Lieu
Cinéma CGR Moulins
Adresse
16 rue Marcellin Desboutins
Ville
03000 Moulins
Département
Allier
Tarif
7.9 7.9 7.9

Moulins

Kill Bill The Whole Bloody Affair

Cinéma CGR Moulins 16 rue Marcellin Desboutins Moulins Allier

Tarif : 7.9 – 7.9 – 7.9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 17:45:00
fin : 2026-07-24 22:40:00

Date(s) :
2026-07-24

Comment rater l’occasion de découvrir un classique du réalisateur Quentin TARANTINO au cinéma dans une nouvelle version incluant les 2 films en 1 seul ?
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Cinéma CGR Moulins 16 rue Marcellin Desboutins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 58 50  cgr.moulins@cgrcinemas.fr

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English :

How could you miss the chance to see a classic by director Quentin Tarantino in theaters in a new version that combines both films into one?

L’événement Kill Bill The Whole Bloody Affair Moulins a été mis à jour le 2026-07-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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