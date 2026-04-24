Moulins

Jouez aux petits explorateurs nature !

Berge du côté de la Maison de la Rivière à Moulins Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 14:30:00

fin : 2026-07-21 16:30:00

Date(s) :

2026-07-21

Petits et grands curieux, partez à la découverte des habitants de la Réserve naturelle nationale du Val d’Allier ! Le temps d’un après-midi, jouez les explorateurs à travers des ateliers ludiques et interactifs encadrés par nos animateurs nature.

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Berge du côté de la Maison de la Rivière à Moulins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 45 86 29 63 lucile.michaud@lpo.fr

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English :

Discover the inhabitants of the Val d’Allier National Nature Reserve! Spend an afternoon playing the explorer in fun, interactive workshops led by our nature guides.

L’événement Jouez aux petits explorateurs nature ! Moulins a été mis à jour le 2026-04-20 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région