Jouez aux petits explorateurs nature ! Moulins
Jouez aux petits explorateurs nature ! Moulins mardi 21 juillet 2026.
Moulins
Jouez aux petits explorateurs nature !
Berge du côté de la Maison de la Rivière à Moulins Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:30:00
fin : 2026-07-21 16:30:00
Date(s) :
2026-07-21
Petits et grands curieux, partez à la découverte des habitants de la Réserve naturelle nationale du Val d’Allier ! Le temps d’un après-midi, jouez les explorateurs à travers des ateliers ludiques et interactifs encadrés par nos animateurs nature.
.
Berge du côté de la Maison de la Rivière à Moulins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 45 86 29 63 lucile.michaud@lpo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the inhabitants of the Val d’Allier National Nature Reserve! Spend an afternoon playing the explorer in fun, interactive workshops led by our nature guides.
L’événement Jouez aux petits explorateurs nature ! Moulins a été mis à jour le 2026-04-20 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
À voir aussi à Moulins (Allier)
- Concert cuivres et orgues Moulins 24 avril 2026
- Concert de l’Orchestre National d’Auvergne-Rhône-Alpes et Maitrise de Notre-Dame-de-Paris Théâtre municipal Moulins 25 avril 2026
- Refrains à 4 poumons Place Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins 26 avril 2026
- Atelier Philo Le Banquet de Platon Moulins 28 avril 2026
- Visite Des biberons et des albums au mij Musée de l’Illustration Jeunesse Moulins 29 avril 2026