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AGENDA · Moulins

Concert d’accordéon Sonia Roz et Domi Emorine Maison de la rivière Moulins

dimanche 19 juillet 2026 · Maison de la rivière · Moulins

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Maison de la rivière
Adresse
4 route de Clermont
Ville
03000 Moulins
Département
Allier
Tarif

Moulins

Concert d’accordéon Sonia Roz et Domi Emorine

Maison de la rivière 4 route de Clermont Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 16:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Le temps d’une heure, partez à la découverte de l’accordéon de concert, avec Sonia Roz et Domi Emorine.
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Maison de la rivière 4 route de Clermont Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   soniaroz.pro@gmail.com

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English :

For one hour, come %E0discover%E9 the concert accordion with Sonia Roz and Domi Emorine.

L’événement Concert d’accordéon Sonia Roz et Domi Emorine Moulins a été mis à jour le 2026-07-08 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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