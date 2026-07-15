Concert d’accordéon Sonia Roz et Domi Emorine Maison de la rivière Moulins
dimanche 19 juillet 2026 · Maison de la rivière · Moulins
Informations pratiques
Moulins
Concert d’accordéon Sonia Roz et Domi Emorine
Maison de la rivière 4 route de Clermont Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 16:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Le temps d’une heure, partez à la découverte de l’accordéon de concert, avec Sonia Roz et Domi Emorine.
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Maison de la rivière 4 route de Clermont Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes soniaroz.pro@gmail.com
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English :
For one hour, come %E0discover%E9 the concert accordion with Sonia Roz and Domi Emorine.
L’événement Concert d’accordéon Sonia Roz et Domi Emorine Moulins a été mis à jour le 2026-07-08 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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