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AGENDA · Moulins

Stage multisports Moulins

vendredi 17 juillet 2026 · Moulins

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Stade Hector Rolland
Ville
03000 Moulins
Département
Allier
Tarif
90 90 90 170 pour 2 enfants

Moulins

Stage multisports

Stade Hector Rolland Moulins Allier

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

170 pour 2 enfants

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 09:00:00
fin : 2026-07-31 17:00:00

Date(s) :
2026-07-17 2026-07-27

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Stade Hector Rolland Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 23 90 44 

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English :

L’événement Stage multisports Moulins a été mis à jour le 2026-06-01 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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