Informations pratiques

Moulins

Stage multisports

Stade Hector Rolland Moulins Allier

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

170 pour 2 enfants

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 09:00:00

fin : 2026-07-31 17:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-27

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Stade Hector Rolland Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 23 90 44

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English :

L’événement Stage multisports Moulins a été mis à jour le 2026-06-01 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région