AGENDA · Moulins
Stage multisports Moulins
vendredi 17 juillet 2026 · Moulins
Informations pratiques
Moulins
Stage multisports
Stade Hector Rolland Moulins Allier
Tarif : 90 – 90 – 90 EUR
170 pour 2 enfants
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 09:00:00
fin : 2026-07-31 17:00:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-27
.
Stade Hector Rolland Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 23 90 44
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English :
L’événement Stage multisports Moulins a été mis à jour le 2026-06-01 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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