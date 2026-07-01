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Exposition De 1994 à 2026 la foire médiévale de Souvigny s’affiche Office de tourisme de Moulins et sa région Moulins

jeudi 16 juillet 2026 · Office de tourisme de Moulins et sa région · Moulins

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Lieu
Office de tourisme de Moulins et sa région
Adresse
11 rue François Péron
Ville
03000 Moulins
Département
Allier
Tarif

Moulins

Exposition De 1994 à 2026 la foire médiévale de Souvigny s’affiche

Office de tourisme de Moulins et sa région 11 rue François Péron Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-08-31

Date(s) :
2026-07-16

À l’occasion de la Foire Médiévale de Souvigny, l’Office de Tourisme accueille une exposition retraçant plus de trente ans de communication autour de cet événement incontournable.
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Office de tourisme de Moulins et sa région 11 rue François Péron Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 14 14  bienvenue@moulins-tourisme.com

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English :

%C0 As part of the Souvigny Medieval Fair, the Tourist Office is hosting an exhibition showcasing more than thirty years of promotional materials for this must-see event.

L’événement Exposition De 1994 à 2026 la foire médiévale de Souvigny s’affiche Moulins a été mis à jour le 2026-07-06 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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