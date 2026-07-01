Exposition De 1994 à 2026 la foire médiévale de Souvigny s’affiche Office de tourisme de Moulins et sa région Moulins
jeudi 16 juillet 2026 · Office de tourisme de Moulins et sa région · Moulins
Informations pratiques
Moulins
Exposition De 1994 à 2026 la foire médiévale de Souvigny s’affiche
Office de tourisme de Moulins et sa région 11 rue François Péron Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-16
À l’occasion de la Foire Médiévale de Souvigny, l’Office de Tourisme accueille une exposition retraçant plus de trente ans de communication autour de cet événement incontournable.
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Office de tourisme de Moulins et sa région 11 rue François Péron Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 14 14 bienvenue@moulins-tourisme.com
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English :
%C0 As part of the Souvigny Medieval Fair, the Tourist Office is hosting an exhibition showcasing more than thirty years of promotional materials for this must-see event.
L’événement Exposition De 1994 à 2026 la foire médiévale de Souvigny s’affiche Moulins a été mis à jour le 2026-07-06 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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