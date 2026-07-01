Les Cultissimes Comédie Cinéma CGR Moulins Moulins
jeudi 23 juillet 2026 · Cinéma CGR Moulins · Moulins
Informations pratiques
Moulins
Les Cultissimes Comédie
Cinéma CGR Moulins 16 rue Marcellin Desboutins Moulins Allier
Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR
Tarif réduit
Le Club CGR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:00:00
fin : 2026-07-23 22:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Chaque mois, nous faisons voter notre public sur un thème précis afin de choisir entre trois films.
Pour JUILLET, le thème est COMEDIE.
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Cinéma CGR Moulins 16 rue Marcellin Desboutins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 58 50 cgr.moulins@cgrcinemas.fr
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English :
Every month, we ask our audience to vote on a specific theme to choose between three movies.
For JULY, the theme is COMEDY.
L’événement Les Cultissimes Comédie Moulins a été mis à jour le 2026-07-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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