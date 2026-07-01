UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Moulins

Les Cultissimes Comédie Cinéma CGR Moulins Moulins

jeudi 23 juillet 2026 · Cinéma CGR Moulins · Moulins

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Cinéma CGR Moulins
Adresse
16 rue Marcellin Desboutins
Ville
03000 Moulins
Département
Allier
Tarif
7.5 7.5 7.5 Tarif réduit Le Club CGR

Moulins

Les Cultissimes Comédie

Cinéma CGR Moulins 16 rue Marcellin Desboutins Moulins Allier

Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR

Tarif réduit
Le Club CGR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:00:00
fin : 2026-07-23 22:30:00

Date(s) :
2026-07-23

Chaque mois, nous faisons voter notre public sur un thème précis afin de choisir entre trois films.

Pour JUILLET, le thème est COMEDIE.
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Cinéma CGR Moulins 16 rue Marcellin Desboutins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 58 50  cgr.moulins@cgrcinemas.fr

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English :

Every month, we ask our audience to vote on a specific theme to choose between three movies.

For JULY, the theme is COMEDY.

L’événement Les Cultissimes Comédie Moulins a été mis à jour le 2026-07-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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