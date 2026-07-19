Soirée dansante Pub Le Français Moulins

Informations pratiques

Moulins

Soirée dansante

Pub Le Français 8 place de la Liberté Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:00:00

fin : 2026-07-24 23:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Soirée dansante en extérieur, animée par Laurent Ribaud, large choix de musique.

.

Pub Le Français 8 place de la Liberté Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 47 09 49 barlefrancais03@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Outdoor dance party, hosted by Laurent Ribaud, with a wide selection of music.

L’événement Soirée dansante Moulins a été mis à jour le 2026-07-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région