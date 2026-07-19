Soirée dansante Pub Le Français Moulins
vendredi 24 juillet 2026 · Pub Le Français · Moulins
Informations pratiques
Moulins
Soirée dansante
Pub Le Français 8 place de la Liberté Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:00:00
fin : 2026-07-24 23:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Soirée dansante en extérieur, animée par Laurent Ribaud, large choix de musique.
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Pub Le Français 8 place de la Liberté Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 47 09 49 barlefrancais03@gmail.com
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English :
Outdoor dance party, hosted by Laurent Ribaud, with a wide selection of music.
L’événement Soirée dansante Moulins a été mis à jour le 2026-07-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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