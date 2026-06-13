Bourbonnais ! aux couleurs de l’été Bourbonnais ! Moulins vendredi 3 juillet 2026.

Moulins

Bourbonnais ! aux couleurs de l’été

Bourbonnais ! 65 rue d’Allier Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:30:00

fin : 2026-08-06 21:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20 2026-09-03

Cet été, place à la bonne humeur quiz fun, dictées décalées, découvertes de pépites bourbonnaises et soirées afterwork animées. Venez jouer, goûter et partager des moments conviviaux !

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Bourbonnais ! 65 rue d’Allier Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact@allier-bourbonnais.fr

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English : Bourbonnais! aux couleurs de l’été

This summer, let’s spread the good vibes: fun quizzes, quirky dictations, discovering hidden gems in the Bourbonnais region, and lively after-work parties. Come play, enjoy some treats, and share some fun times!

L’événement Bourbonnais ! aux couleurs de l’été Moulins a été mis à jour le 2026-06-13 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ