Les mardis du CNCS Concert Préludia Quartier Villars Route de Montilly Moulins mardi 7 juillet 2026.

Moulins

Les mardis du CNCS Concert Préludia

Quartier Villars Route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 18:30:00

fin : 2026-07-07 00:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Les mardis du CNCS sont de retour ! Concert Préludia Défile de costumes DJ set de 18h30 à minuit sur la place d’armes.

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Quartier Villars Route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 76 20 accueil@cncs.fr

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English :

CNCS Tuesdays are back! Pr%E9ludia concert—costume parade—DJ set from 6:30 p.m. to midnight on the Place d’Armes.

L’événement Les mardis du CNCS Concert Préludia Moulins a été mis à jour le 2026-06-18 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région