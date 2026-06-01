Moulins

Fête des Berges

Moulins Bain Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

La Fête des berges revient à Moulins, sur la rive gauche Moulins Bain, pour deux jours d’animations gratuites dédiées au plaisir, au sport et à la détente en famille ou entre amis.

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Moulins Bain Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 54 54 contact.agglo@agglo-moulins.fr

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English :

The Fête des berges returns to Moulins, on the left bank Moulins Bain, for two days of free events dedicated to fun, sport and relaxation with family and friends.

L’événement Fête des Berges Moulins a été mis à jour le 2026-06-09 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région