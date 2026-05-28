Repas à l’aveugle Moulins
Repas à l’aveugle Moulins dimanche 14 juin 2026.
Moulins
Repas à l’aveugle
25 rue des Rivages Moulins Allier
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 12:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Un déjeuner champêtre à l’extérieur sans les yeux, mais plein d’émotions. Venez vivre une expérience unique où vos sens seront seuls guides !
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25 rue des Rivages Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 44 64 35 90 c.pelletier@phenix-asso.org
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English :
A country-style outdoor lunch with no eyes, but full of emotion. Come and enjoy a unique experience where your senses will be your only guides!
L’événement Repas à l’aveugle Moulins a été mis à jour le 2026-05-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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