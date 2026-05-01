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Concert Quatuor vocal Vera Voce Rue Delorme Rue de Lyon Moulins

Concert Quatuor vocal Vera Voce Rue Delorme Rue de Lyon Moulins samedi 30 mai 2026.

Lieu : Rue Delorme Rue de Lyon

Adresse : Eglise Saint Pierre

Ville : 03000 Moulins

Département : Allier

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 12 12 12 Tarif réduit

Moulins

Concert Quatuor vocal Vera Voce

Rue Delorme Rue de Lyon Eglise Saint Pierre Moulins Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Airs, duos, trios et quatuors de MOZART, HAYDN, BELLINI, ROSSINI, VERDI
Lauriane Nourry soprano, Véronique Sure mezzo, Robin Monsigny ténor, Richard Gola basse, Mickaël Bardin pianiste.
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Rue Delorme Rue de Lyon Eglise Saint Pierre Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 89 22 43  contact@veravoce-associationlyrique.org

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English :

Airs, duets, trios and quartets by MOZART, HAYDN, BELLINI, ROSSINI, VERDI
Lauriane Nourry soprano, Véronique Sure mezzo, Robin Monsigny tenor, Richard Gola bass, Mickaël Bardin pianist.

L’événement Concert Quatuor vocal Vera Voce Moulins a été mis à jour le 2026-05-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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