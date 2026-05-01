Concert Quatuor vocal Vera Voce Rue Delorme Rue de Lyon Moulins
Concert Quatuor vocal Vera Voce Rue Delorme Rue de Lyon Moulins samedi 30 mai 2026.
Moulins
Concert Quatuor vocal Vera Voce
Rue Delorme Rue de Lyon Eglise Saint Pierre Moulins Allier
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Airs, duos, trios et quatuors de MOZART, HAYDN, BELLINI, ROSSINI, VERDI
Lauriane Nourry soprano, Véronique Sure mezzo, Robin Monsigny ténor, Richard Gola basse, Mickaël Bardin pianiste.
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Rue Delorme Rue de Lyon Eglise Saint Pierre Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 89 22 43 contact@veravoce-associationlyrique.org
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English :
Airs, duets, trios and quartets by MOZART, HAYDN, BELLINI, ROSSINI, VERDI
Lauriane Nourry soprano, Véronique Sure mezzo, Robin Monsigny tenor, Richard Gola bass, Mickaël Bardin pianist.
L’événement Concert Quatuor vocal Vera Voce Moulins a été mis à jour le 2026-05-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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