La grande tablée

Place d’Allier Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 15:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Rejoignez nous pour un goûter festif et convivial à l’occasion des 80 ans du Secours Catholique-Caritas France !

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Place d’Allier Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 10 41 allier@secours-catholique.org

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English :

Join us for a festive and convivial tea party to celebrate the 80th anniversary of Secours Catholique-Caritas France!

L’événement La grande tablée Moulins a été mis à jour le 2026-03-10 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région