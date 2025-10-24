La grande tablée Moulins
La grande tablée Moulins samedi 23 mai 2026.
La grande tablée
Place d’Allier Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 15:00:00
fin : 2026-05-23 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Rejoignez nous pour un goûter festif et convivial à l’occasion des 80 ans du Secours Catholique-Caritas France !
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Place d’Allier Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 10 41 allier@secours-catholique.org
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English :
Join us for a festive and convivial tea party to celebrate the 80th anniversary of Secours Catholique-Caritas France!
L’événement La grande tablée Moulins a été mis à jour le 2026-03-10 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région